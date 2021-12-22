AA

Toplantıda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Medya Yatırımları Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile medya ve spor dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Türk sporu için 2021'in tarihi bir yeri var. Büyük başarıların, büyük mutlulukların ve bununla birlikte yarınlarımız adına umut vadeden, ümitlerimizi perçinleyen pek çok öncü başarının da bizlere yaşattığı mutluluklar var. O yüzden 2021 Gillette Milliyet Ödülleri çok bereketli." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarıların öncü olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu mutluluğu bizlere yaşatan sporcularımız hem kendileri için bundan sonraki süreçte hem de onların izinden gidecek, yetişecek, onları model alacak sporcular, yeni gençler için inanıyorum ki daha büyük başarıları aşma adına, yaşama adına birer öncü oldu. Bu jüri de o yolda sporcularımız arasından güzel bir tercihi başlattı. Ben tüm sporcularımızı, olimpiyatlarda ülkemizi, şanlı bayrağımızı temsil eden tüm sporcularımızı, bizlere başarıyı güçlü bir şekilde yaşatan tüm gençlerimizi, kardeşlerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Aileleriyle, değerli hocalarıyla onlara emek veren, onlar için alın teri döken, onlara inanan tüm milletimizi de canıgönülden tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki bundan sonraki süreçte Türk sporu kadınıyla, erkeğiyle pek çok branşta başarısını perçinlemeye, bu çıtayı yükseltmeye, zirveye yürümeye, iddiasını daha da güçlendirmeye devam edecek. Bizler de bu anlamda hedeflerimize yürürken Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve engin vizyonuyla hiçbir özveriden kaçınmadan, onlar için tüm ekibimizle, tüm camiamızla gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

"İKİ MADALYANIN, KUPANIN ÜLKEMİZDE OLMASI APAYRI BİR MUTLULUK YAŞATTI"

Her branşta kadın sporcuların çok önemli olduğunu, özellikle de voleybolda yaşanan başarılardan mutluluk duyduğunu aktaran Kasapoğlu, "Hem Voleybol Kadın Milli Takımımızın bize yaşattığı mutluluklar hem de kulüplerimizin geldiği nokta, geçtiğimiz hafta Ankara'da Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir kez daha bizleri mutlu etti. Ne aşamaya geldiğimizi, ne kadar güçlü bir noktada olduğumuzu bizlere gösterdi. VakıfBank'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin üçüncülüğü, bu anlamda iki madalyanın ülkemizde olması, kupanın ülkemizde olması apayrı bir mutluluk yaşattı." şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR: HOCAMIZDAN AYRILMA NİYETİMİZ YOK

Toplantıya katılan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nin uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, organizasyonun 100. yılına ulaşması temennisinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunun kolay görüldüğünü ancak uzak ülkelere gidileceğini dile getiren Özdemir, "Litvanva'ya, Faroe Adaları'na gidiyoruz. Oralarda iyi netice elde ederek hedefimiz grupta birinci olmaktır. Bu birinci olmak bize 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finallere katılmak gibi bir şans daha doğurabilir. Ayrıca, hedefimiz tekrar B Ligi'ne çıkmaktır. B Ligi'nde de durmayıp A'ya gitmek, hedefimiz bu olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Basında ismi Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için geçen A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın durumuyla ilgili gereken cevabı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un verdiğini söyleyen Özdemir, "O bizim hocamızdır. Hocamızdan ayrılma niyetimiz de yok. Böyle bir açıklamayı zaten benim Hamit kardeşim yaptı. Biz onunla beraber Stefan Kuntz'la önemli programlamalar yaptık. Yalnız A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili, diğer milli takımlarla da ilgili çalışmaların içindeyiz şu anda. Onun için bizim öyle sadece A Milli Takım'ın, Stefan Kuntz'un yardımcısı değil. Birçok yerde de Kenan Koçak'la ilgili çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyona destek veren P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise sporseverleri oy vermeye davet ederek, verilecek her oyun, hem ödülün sahibini belirlemek hem de sporcuları teşvik etmek açısından önemli olduğunu kaydetti.