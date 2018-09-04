Kashima - Kawasaki maç önü

Japonya Lig Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Kashima, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Kawasaki takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kawasaki, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kashima kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Kawasaki sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Kashima son hafta oynanan Iwata maçında 0-0 berabere kaldı.

Kawasaki ise Omiya karşılaşmasında 5-0 kazandı.

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