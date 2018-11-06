Kaşıkçı cinayeti: Suudi Arabistan örtbas etmek için Türkiye'ye 'uzmanlar gönderdi'

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de öldürüldü

BBC'ye bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından İstanbul'daki Başkonsolosluğuna bir toksikolog (zehir bilimci) ve bir kimya uzmanı gönderdiğini söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey yetkiliye göre Ankara, Suudi Arabistan'ın bu uzmanları, Türk ekiplerin girişi öncesi Başkonsolosluğun temizlenmesi için gönderdiğine inanıyor.

Suudiler geçen ay Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmiş fakat 2 Ekim'de tam olarak neler yaşandığıyla ilgili çelişkili bilgiler vermişti.

Türk yetkililer Kaşıkçı'nın boğulduktan sonra bedeninin parçalara ayrıldığını düşünüyor.

Kaşıkçı'nın iki oğlu Pazar günü Washington'da Amerikan CNN televizyouna konuşmuş, "Artık tek istediğimiz onu Medine'deki aile mezarlığımıza gömebilmek. Bunu Suudi yetkililere ilettik ve umarız bir an önce gerçekleşir" demişlerdi.

Son iddialar neler?

Pazartesi günü BBC'ye bilgi veren üst düzey yetkilinin sözleri, Sabah gazetesindeki haberle paralellik gösteriyor.

Sabah gazetesi de Suudi Arabistan'ın kimyager Ahmet Abdülaziz Elcenabi ve toksikolog Halit Yahya el Zahran'ı konsolosluğa göndererek kanıtları silme görevi verdiğini yazmıştı.

Gazeteye göre ekip 12-17 Ekim tarihleri arasında her gün konsolosluğu ziyaret etti, 3 gün sonra da Türkiye'den ayrıldı.

2 Ekim'de Suudi Konsolosluğu'nun kapalı kapıları ardında olanlar hakkında hâlâ cevaplanmamış sorular var

Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bander el Ayban, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Kral Selman bin Abdulaziz'in savcılara cinayeti araştırma emri verdiğini ve suçluların yargı karşısına çıkacağını söylemişti.

Suudi Arabistan Kaşıkçı'ya dair açıklamalarını nasıl değiştirdi?

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