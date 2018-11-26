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Kaşıkçı'nın cesedi için Yalova'da arama!

Son dakika... Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin polislerce arama yapılıyor. Villadaki aramada polis köpekleri de görev aldı.

26.11.2018 - 11:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.

Samanlı köyündeki villaya sabah saatlerinde gelen jandarma ve polis ekipleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Villada arama yapan ekiplerin, çalışmalarında eğitimli köpekler ile drone da kullandığı görüldü. 

Yalova Valisi Muammer Erol, villadaki aramaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı köyünde bir Arap iş adamına ait olduğu öğrenilen villada arama yapılmaktadır. Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır" dedi. 

Villanın Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu ve bir aydır burada kimsenin olmadığı bildirildi.
Öte yandan özel kriminal ekipler devasa villanın ardından yan taraftaki başka bir villaya geçerek burada da arama çalışması yaptı. 

Villanın girişinde önlem alındığı görülürken, güvenlik güçleri, bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Başkonsolosluk'tan bir daha çıkamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi Kaşıkçı'nın bir boğuşma sırasında öldüğünü duyurmuş ama cesedin yerine ilişkin bir bilgi vermemişti.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmada cinayetle suçlanan 11 kişiden 5'i hakkında idam cezası istenmişti. 

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu gören ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını söylemiş, ABD Dışişleri Bakanlığında görevli bir yetkili, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde emri Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğunu söylediiği belirtilmişti. 

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump da  Amerikan istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgileri değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (cinayetle ilgili) bilgi sahibi olabileceğini" ifade etmiş, "Suudi Arabistan yetkilileri, Kaşıkçı’yı 'devlet düşmanı' ve İhvancı şeklinde tanımlıyor, fakat bizim bu kabul edilemez cinayet konusundaki kararlarımızda bu tanımlamalar rol oynamadı. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçıcinayetinin işlenmesi ya da planlanması konusunda bilgilerinin olduğunu sert bir şekilde reddediyor. Bizim istihbaratımız bilgileri toplamaya devam ediyor, fakat Veliaht Prens pekala bu trajik olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir, belki oldu, belki olmadı. Bunların yanı sıra, Kaşıkçı cinayeti hakkında asla tam olarak fikir sahibi olamayız." ifadesine yer vererek, Suudi Arabistan’ın İran’la karşı mücadelede önemli bir müttefik olduğunu belirterek tepkilere neden olmuştu. 

 

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