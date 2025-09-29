Kasım ara tatil ne zaman? MEB ara tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil takvimi duyuruldu. İlkokul,lise,ortaokul öğrencilerinin yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İşte MEB tarafından yayınlanan ara tatil tarihleri
İlk ara tatilin ne zaman başlayacağı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. ara tatiline kısa bir zaman kala merak ediliyor. Okullarda eğitim öğretim yılının ilk yarısının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci geçtiğimiz haftalarda yeniden ders başı yaptı. Yoğun ders ve sınav temposuna kısa bir süreliğine ara vermek isteyen öğrenciler, gözlerini 1. ara tatilin başlayacağı tarihe çevirdi. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatil 7 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasıyla başlayacak.
MEB takvimi doğrultusunda okullarda 1. ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanacak
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
Okulların kapanışı:26 Haziran 2025