Kasım ayı enflasyon rakamları 2025 açıklandı! TÜİK TÜFE-ÜFE Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Kasım ayı enflasyon rakamları 2025 için bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen Kasım ayı enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 2025 Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca ocak ayında yapılacak memur ve emekli zammını büyük oranda netleştirecek olan 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki, 2025 TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Kasım ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Kasım ayı enflasyon verileri...
2025 Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son dakika açıklandı. Kasım ayı enflasyon verileri ile ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların merakla beklediği 2025 Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. Yılın ikinci yarısının beşinci enflasyon verisi, milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammını da büyük oranda netleştirdi. Memur ve emekli zammı için 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Peki, TÜİK verileri ile 2025 Kasım ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Kasım ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…
2025 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2025 Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,23 arttı, aylık %0,84 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,37 artış gösterdi.
AA FİNANS KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NASILDI?
AA Finans'ın kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi, kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer almıştı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık zam farkı da netleşti.
5 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 11,20 artış alacak. Memur ve emeklilerinin ise yüzde 17,55 zamları netleşti.
Bu sayılara aralık ayı verileri de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranları netlik kazanacak.
11 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: