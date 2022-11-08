EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Kasım listesi belli olmadı. Ödemeler 15 Kasım ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Kasım itibarıyla netleşmeye başlayacak.