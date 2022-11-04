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Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası güncellendi!

Başvuru sürelerinin uzatılmasıyla gündeme gelen emekli promosyon kampanyalarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Özel bankalardan sonra kamu bankalarının yarışa katılmasıyla emekliler kendilerine en uygun promosyonu bulmak için sorgulama yapıyor. İşte Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası...

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  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri gündemdeki yerini koruyor. Bankasını değiştirerek promosyon almak isteyen vatandaşlarımız Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ücretlerini sorguluyorlar. İşte 2022 Kasım ayı fırsatı ile Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri detayları...
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

    Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

    Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilereler;

    • 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
    • 1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
    • 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

    Şubeler,

    İnternet Şubesi,

    Ziraat Mobil,

    ATM'ler,

    SMS

    Müşteri İletişim Merkezi

    aracılığı ile yapabilirsiniz.
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
  • Kasım fırsatı! Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası 2022: Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar oldu ve ne zaman yatacak?

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK? 

    Emekli promosyonu için başvuruları 18 Ekim tarihinde başladı ve promosyon ödemeleri ise 1 Kasım tarihi itibari ile başlıyor.

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