Kasım indirimi tarihleri ne zaman, Black Friday ayın kaçında?
Her yıl milyonlarca kişinin beklediği "Efsane Cuma" için geri sayım sürüyor. Online alışveriş siteleri ve mağazalar, giyimden kozmetiğe, teknolojiden market ürünlerine kadar geniş yelpazede sunacakları kampanyalar için hazırlıklarını hızlandırdı. Tüketiciler ise 2025 Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağını ve markaların bu yıl hangi fırsatları sunacağını merak ediyor. İşte güncel bilgiler...
BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2025?
Kasım indirimleri yani efsane cuma indirimleri Kasım ayının son Cuma günü yani 28 Kasım Cuma günü başlıyor.
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Black Friday yani Kasım Ayı indirimleri bir ay boyunca yani yılbaşına kadar devam edecek.