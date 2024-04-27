Kasımpaşa: 1 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Avrupa Kupaları iddiası devam eden Kasımpaşa evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın golü 3. dakikada Aytaç Kara'dan geldi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa evinde Samsunspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Kasımpaşa'da gol maçın henüz başında 3. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Avrupa Kupalarına katılma iddiasını sürdüren Kasımpaşa hanesine 3 puan ekleyerek toplam puanını 49'a yükseltti. Samsunspor ise 39 puanda kaldı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
AYTAÇ KARA LİGDE 13 GOLE ULAŞTI
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada lacivert-beyazlıların ilk golünü 3. dakikada Aytaç Kara kaydetti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu golle birlikte Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gole ulaştı. Aytaç, bu istatistikle birlikte Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu konumuna da yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına yükselttiği topu Aytaç Kara kontrol etti. Kaleciden de sıyrılan Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
27. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne yaklaştı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un ceza sahası dışında kontrol etmek istediği topu kapan Da Costa ceza sahasına girdi. Okan'ın kalesine döndüğü pozisyonda Da Costa'nın dar açıdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
28. dakikada gelişen Samsunspor atağında, Holse'nin pasıyla Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Taylan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Kasımpaşa'nın Aytaç ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa Da Costa kafayı vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.
61. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, Fall ceza sahasına girdi, penaltı noktası önüne hareketlenen Da Costa'ya pasını erdi. Da Costa'nın gelişine vuruşunda kaleci Okan sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.