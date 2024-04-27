Kasımpaşa: 1 - Samsunspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa evinde Samsunspor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Kasımpaşa'da gol maçın henüz başında 3. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Avrupa Kupalarına katılma iddiasını sürdüren Kasımpaşa hanesine 3 puan ekleyerek toplam puanını 49'a yükseltti. Samsunspor ise 39 puanda kaldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

AYTAÇ KARA LİGDE 13 GOLE ULAŞTI

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada lacivert-beyazlıların ilk golünü 3. dakikada Aytaç Kara kaydetti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu golle birlikte Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gole ulaştı. Aytaç, bu istatistikle birlikte Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu konumuna da yükseldi.