Kemal Özdeş yönetiminde lige fırtına gibi giriş yapan ve Rizespor, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü'nü mağlup ederek rakiplerine gözdağı veren Kasımpaşa, iki haftadır kazanan Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

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KASIMPAŞA: 0 - ALANYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

(Kasımpaşa'nın 5. dakikada Pavelka ile attığı gol, hakem Özgür Yankaya'nın VAR'a başvurmasının ardından iptal edildi. Yankaya gol öncesinde Diagne'nin rakibine faul yaptığına karar verdi)

SAAT: 16:00

HAKEM: Özgür Yankaya

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: BeIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Tarkan, İlhan, Trezeguet, Diagne

YEDEKLER: Eray, Murat, Onur, Uğurcan, Josue Sa, Özgür, Hakan, Hasan, Mustafa, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Maniatis, Sackey, Ceyhun, Fillafanez, Efecan, Cisse

YEDEKLER: Haydar, Barış, Cenk, Filipe, Fernandes, Kaan, Taha, Hasan, Bobo

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

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Kasımpaşa ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de daha önce dört kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa bu maçların üçünü kazanmayı başardı. Bir mücedele ise Alanyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

PAŞA FORMDA!

Ligde bomba gibi bir giriş yapan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Paşa, bu süreçte Trabzonspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü'nü mağlup etmeyi başardı. Geçen sezonun son maçında Başakşehir'e mağlup olan İstanbul temsilcisi, bu sezonki tek yenilgisini de Galatasaray deplasmanında aldı.

DIAGNE DAMGA VURUYOR!

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, gol yollarında sergilediği performansla ön plana çıktı.

Bu sezon lacivert-beyazlı ekiple 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki oyuncu, takımının bu sezon kaydettiği 11 golün 7'sine adını yazdırdı ve gol krallığı yarışının da zirvesine yerleşti.

Ligde Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor filelerini 2'şer kez havalandıran Diagne, Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında ise 1'er gol kaydetti.

Opta'nın verisine göre 2018 senesinde Diagne, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan üç futbolcudan biri. 24 golle Cristiano Ronaldo, bu alanda zirvede yer alırken Portekizli'yi, 23 golle Lionel Messi takip ediyor. Dünyaca ünlü iki futbolcunun hemen arkasında ise 19 gollü Kasımpaşalı Mbaye Diagne geliyor.

Diagne, geçen sezon ara transfer döneminde Çin'in Tianjin Teda takımından kadroya dahil edilmişti. Senegalli forvet, 2017-2018'in ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta ise 12 kez fileleri havalandırmıştı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADI

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