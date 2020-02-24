Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Denizlispor karşısında son vermek istiyor. Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor. Kasımpaşa'da Mame Thiam, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Kasımpaşa, 1-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA: 1 - DENİZLİSPOR: 0

22' Brecka

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Hadadi, Meriah, Tirpan, Brecka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Ndongala, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Zeki, Mustafa, Ben Youssef, Özgür, Murawski, Sackey, Aissati, Sacko, Barrow, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

6. RANDEVU

Kasımpaşa ile Denizlispor daha önce Süper Lig’de 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Denizlispor’un galibiyete ulaştığı müsabaka bulunmuyor. Bu maçlarda İstanbul temsilcisi 4 kez 3 puana uzanan taraf olurken, 1 müsabaka da beraberlikle noktalandı.