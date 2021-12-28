Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'u konuk ediyor.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı
HAKEM: Burak Şeker
SAAT: 13.00
YAYIN: A Spor
KASIMPAŞA: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Mortadha, Varga
TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu
KOCAELİSPOR: İsmet, Semih, Diogo, Alpay, Atila, Mandjeck, Omolo, Yiğitali, Benhur, Pereira, Diop
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
Kupaya 4. eleme turundan dahil olan Kasımpaşa, Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Lacivert-beyazlı takım, statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.
Kocaelispor ise Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turundan başladı. Yeşil-siyahlı ekip, bu turda An Zentrum Bayburt Özel İdare'yi 2-0, 4. turda ise Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
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