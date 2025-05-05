Kasımpaşa - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında gözler İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa - Trabzonspor maçına çevrildi. Haftanın kapanış mücadelesinde iki ekip de 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak. Ev sahibi Kasımpaşa, taraftarı önünde galibiyetle moral bulmak isterken, Trabzonspor yükselen formunu sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 34. hafta, Kasımpaşa ile Trabzonspor arasındaki heyecan dolu maçla sona eriyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, iç sahada avantajı değerlendirmenin peşinde. Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor ise galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Mücadele öncesi kadro tercihleri ve son gelişmeler futbolseverlerin gündeminde. İşte detaylar...
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 5 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.