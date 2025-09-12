Habertürk
        Kasımpaşa transferi açıkladı! - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa transferi açıkladı!

        Kasımpaşa, milli futbolcu Emre Taşdemir'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Giriş: 12.09.2025 - 20:08 Güncelleme: 12.09.2025 - 20:08
        Kasımpaşa transferi açıkladı!
        Kasımpaşa sol bek oyuncu Emre Taşdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kasımpaşa, 30 yaşındaki defans oyuncusu Emre Taşdemir'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Emre Taşdemir, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Emre Taşdemir’e hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

