Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 ölü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Keser ile kimliği belirsiz şüpheli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hasan Keser aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içeresinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Keser, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hasan Keser (40)

DHA'nın haberine göre; Keser'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.