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Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadın kepçede taşınarak kurtarıldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın, karla mücadele ekiplerinin 15 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Kastamonu'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadın kepçede taşınarak kurtarıldı
AA

Doğanyurt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İlçe Özel İdare ekipleri, Gökçe köyünün kar nedeniyle kapanan 6 kilometrelik yolunu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 metre kar bulunan köy yolunu açmak için sabah çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde köye ulaştı.

Burada ekipler, köy merkezine 2 kilometre uzaktaki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Rukiye Sümer'den günlerdir haber alınamadığını öğrendi.

Bunun üzerine İlçe Özel İdare Müdürü Şevket Tanık, ekipleri yaşlı kadının evine yönlendirdi. Karla mücadeleye devam eden ekipler, gece saatlerinde yaşlı kadına ulaşmayı başardı.

Rahatsızlandığı belirlenen ve iş makinesinin kepçe kısmına alınan kadın, bu şekilde 2 kilometre taşınarak köy merkezine getirildi. Kadın, buradan araçla Doğanyurt Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şevket Tanık, kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Görevimiz vatandaşa hizmet, her zaman her yerde. Köylü vatandaşın gözü sarı kepçede. Sarı kepçe devletin. Sarı kepçeyi gördüğü zaman vatandaş, inşallah huzurlu olur." ifadesini kullandı.

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