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Kastamonu'da kayıp kadın 22 gün sonra ölü bulundu

AA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 22 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki alzaymır hastası kadın ölü bulundu.

kayıp kadın

Kese köyündeki ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri inceleme sonucu hayatını kaybeden kişinin Fethiye Şenel olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şenel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kese köyünde alzaymır hastası Fethiye Şenel'in evinden ayrılıp geri dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuştu.

Şenel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından iz takip ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışması yürütülmüştü.

 

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