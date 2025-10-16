Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam Kastamonu'da sürü halinde gezen kızıl geyikler doğal ortamında görüntülendi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda yaşayan kızıl geyiklerin sürü halinde dolaşmaya çıktıkları anlar havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:24 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:24
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan kızıl geyikler, doğal ortamında kaydedildi.

        İlçe yakınlarında bulunan ormanlık alanda yaşayan kızıl geyiklerin sürü halinde dolaşmaya çıktıkları anlar, havadan görüntülendi.

        Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, ilçede son bir yıl içinde yoğun şekilde kızıl geyik görüldüğünü söyledi.

        Bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yamalı, "Başta 2-3 tane görülürken son dönemlerde 12 geyik görülmeye başlandı. Çevre yoluna yakın olmasından dolayı yoldan gelip geçenlerin de ilgi odağı oluyor. Özellikle doğa fotoğrafçıları da burayı mesken tutmaya başladı" dedi.

        Geyiklerin genellikle sabah saatlerinde dolaşmaya çıktığını belirten Yamalı, "Gündüz de çıkıyorlar ama her sabah, özellikle erken saatlerde 12 geyik görülüyor. Bu durum da ilçemize değer katmaya başladı. Sosyal medyada geyiklerin fotoğraflarını görenler ilçe dışından da bizleri arıyor. İlçenin tanıtımı için çok güzel oluyor" ifadesini kullandı.

        Bölgede doğal yaşamın renklenmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yamalı, şunları kaydetti:

        "Buranın arka tarafı Elek Dağı. Zaten yıllardır bilinen bir yer. Milli parkların koruma alanında. Oradan bu bölgeye zaman zaman geliyorlar. Son zamanlarda bu alan canlanmaya başladı. Bir de kaçak avcılık hemen hemen bitmek üzere. Milli parklarda gece gündüz denetim yapıyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz."

        Doğa fotoğrafçılarını güzellikleri görmek için ilçeye davet eden Yamalı, "Çok güzel görüntüleri var, seyrettiklerinde anlayacaklar" dedi.

        "DOĞADA GÖREBİLECEĞİMİZ EN GÜZEL ANLARDAN BİRİNE ŞAHİT OLDUK"

        Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise geyikleri dron ile çekme fırsatı yakaladığını belirterek, "Burada doğada görebileceğimiz en güzel anlardan birine şahit olduk. Bir büyük erkek geyikle özgürce gezen geyik sürüsü gördük. Bu durum doğal hayatın güzelliği ve Hanönü'deki insanların doğaya saygılarını, sevgilerini gösteren büyük bir işaret" diye konuştu.

        #kızıl geyik
        #kastamonu
        #haberler
