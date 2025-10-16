Kastamonu'da sürü halinde gezen kızıl geyikler doğal ortamında görüntülendi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan kızıl geyikler, doğal ortamında kaydedildi.

İlçe yakınlarında bulunan ormanlık alanda yaşayan kızıl geyiklerin sürü halinde dolaşmaya çıktıkları anlar, havadan görüntülendi.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, ilçede son bir yıl içinde yoğun şekilde kızıl geyik görüldüğünü söyledi.

Bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yamalı, "Başta 2-3 tane görülürken son dönemlerde 12 geyik görülmeye başlandı. Çevre yoluna yakın olmasından dolayı yoldan gelip geçenlerin de ilgi odağı oluyor. Özellikle doğa fotoğrafçıları da burayı mesken tutmaya başladı" dedi.

REKLAM

Geyiklerin genellikle sabah saatlerinde dolaşmaya çıktığını belirten Yamalı, "Gündüz de çıkıyorlar ama her sabah, özellikle erken saatlerde 12 geyik görülüyor. Bu durum da ilçemize değer katmaya başladı. Sosyal medyada geyiklerin fotoğraflarını görenler ilçe dışından da bizleri arıyor. İlçenin tanıtımı için çok güzel oluyor" ifadesini kullandı.