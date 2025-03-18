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        Haberler Gündem Kastamonu'da takla atan otomobildeki çift yaralandı - Güncel haberler

        Kastamonu'da takla atan otomobildeki çift yaralandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki karı-koca yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:21 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:21
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        Takla atan otomobildeki çift yaralandı
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        Kaza, akşam saatlerinde Kornapa köyü yolu üzerinde meydana geldi.

        Taşköprü Kornapa Köyü'nden ilçe merkezi istikametine seyir halindeki Hüseyin E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

        Kazada araç sürücüsü Hüseyin E. (70) ve yanında bulunan eşi Halime E. (68) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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