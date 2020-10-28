Kastamonu'daki ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

AA

Vali Avni Çakır, gazetecilere, Attepe Yaylası'nda 2 gün önce söndürülen yangının olduğu alana yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Korukayası mevkisinde yangın çıktığını söyledi.

Öğle saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Çakır, arazinin dağlık ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin güçlükle alevlere müdahale ettiğini bildirdi.

Bölgede iletişim araçlarının kullanılamaması nedeniyle irtibat kuramadıklarını da aktaran Vali Çakır, "Telefon irtibatımızdan dolayı tam net bilgi alamadık ama ilk olay yeri görüntüsünde, yangının şu an sıkıntı yaratacak boyutta olmadığı gözüküyor. Tek handikap, güçlü bir rüzgar var bölgede. Bütün ekiplerimizi olay yerine sevk ettik. İnşallah kısa sürede orayı kontrol altına alacağız." diye konuştu.