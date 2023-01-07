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Kastamonu'nun tescilli kestane balında rekolte iklim şartları nedeniyle düştü

AA

Kastamonu'nun tescilli kestane balında rekolte iklim şartları nedeniyle düştü

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun özellikle sahil ilçelerinde üretilen coğrafi işaretli kestane balında rekolte, iklim şartları nedeniyle azaldı.

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliğinin coğrafi işaret tescil belgesi almak için 2018'de yaptığı başvuru sonucunda kestane balı, TÜRKPATENT tarafından geçen yıl ağustos ayında tescillendi.

Kent genelinde bulunan 1500 civarındaki arıcıdan 900'ü kestane balı üretiyor. Kestane balı, Doğanyurt başta olmak üzere özellikle sahil ilçelerinde üretiliyor.

Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, AA muhabirine, Kastamonu'nun kestane balı ile ünlü olduğunu söyledi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde yoğun olarak kestane balı üretildiğine dikkati çeken Başar, "Ürettiğimiz bal çok kaliteli. Ormanlarımız doğal, bölgede herhangi bir sanayi tesisi yok." dedi.

Kestane balının Doğanyurt için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Başar, "Kestane ağaçları doğada kendiliğinden yetişiyor. Doğanyurt'ta tarım alanları da çok az. Bu nedenle arılar balı ormanlardaki kestane ağaçlarından yapıyor. Doğanyurt'ta yılda ortalama 80 ton kestane balı üretiliyor." diye konuştu.

- "Bazı bölgelerimiz hiç ürün alamadı"

Başar, son birkaç yıldır iklimsel değişikliklerden en çok etkilenen sektörler arasında arıcılığın da bulunduğunu vurgulayarak, "2021 yılında üretimimiz 400-500 ton civarındayken, 2022 yılında yaklaşık 200-250 ton olarak görüyoruz. Çünkü tam kestane balı üretim sezonunun ortasında yoğun yağmur oldu. Yağmur, üretimi çok etkiledi, verim yarıya düştü. Bazı bölgelerimiz hiç ürün alamadı. Mevsimlerin değişmesi, arıcılığı büyük oranda etkilemekte." ifadelerini kullandı.

Son dönemde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anlatan Başar, şunları kaydetti:

"Şu aralar havaların soğuk olmasını istediğimiz dönemdeyiz. Arıların bakım ve beslemesini yaptık ama yazdan kalma günler yaşıyoruz. Bu da arıcılık açısından olumsuz bir durum. Özellikle sahil ilçelerinde havanın yeteri kadar soğuk olmaması, arıların çevreden çiçek aramasına neden oluyor. Bu da arıların erken yıpranmasına ve kış ölümlerinin artmasına neden olacak."

Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya da kestane balının tanıtımını yapabilmek için ilçede 2012 yılından itibaren "Kestane Balı Festivali" düzenlediklerini söyledi.

Kastamonu'da ormanlarda en çok kestane ağacı bulunan bölgenin Doğanyurt olduğunu belirten Kaya, "Üniversitelerde yaptırdığımız bilimsel çalışmalar neticesinde Doğanyurt kestanesinin aromasının diğer bölgelerden farklı olduğu tespit edildi. Bu da Doğanyurt kestane balına ayrı bir değer kazandırılıyor. İlçe ekonomisinde birinci sırada fındık, ikinci sırada ise kestane balı gelmektedir." diye konuştu.

Kestane balı üreticisi Yakup Ünlü de rekoltenin az olması nedeniyle fiyatının biraz yüksek olduğunu aktararak, "Bu sezon kilogram fiyatı 500 lira. Balımızı Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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