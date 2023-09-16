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        Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 16:54 Güncelleme: 16.09.2023 - 16:54
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        Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde iki katlı ahşap ev yandı.

        İlçenin Kurtşeyhi Mahallesi'nde Bülent Uluçay'a ait ahşap evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede tüm evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti.

        Yangın söndürüldü, ancak ev kullanılmaz hale geldi.

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