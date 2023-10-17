Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'ya 2 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırılacak

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye 2 bin 500 metrekare yeni yeşil alan kazandıracaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'ya 2 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye 2 bin 500 metrekare yeni yeşil alan kazandıracaklarını bildirdi.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisine 2 bin 500 metrekare yeni yeşil alan kazandıracaklarını aktaran Kavaklıgil, "İki etap şeklinde yürüttüğümüz yeni yeşil alan projemizin birinci kısmı tamamlanarak hizmete sunulurken, ikinci kısmının yapımı da önümüzdeki süreçte başlayacak. Yeşil Tosya'mızı daha da yeşillendirerek kamusal alanların artırılmasına yönelik projelerimiz bir bir hayat buluyor." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Meclis'te Irak ve Suriye tezkeresi görüşülüyor
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Bursa'daki uçak kazasında soruşturma tamamlandı!
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Lübnan'dan İsrail'e yeni saldırı
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Otel sahibi çiftin öldürülmesi davasında karar çıktı!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Elektronik sigara kullananlar dikkat!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kaçmaya çalışırken çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli...
        Kastamonu'da kaçmaya çalışırken çantasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli...
        Kastamonu ormanlarından daha fazla kazanım sağlanması için yapılabilecekler...
        Kastamonu ormanlarından daha fazla kazanım sağlanması için yapılabilecekler...
        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Kastamonu'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        Kastamonu'da 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'daki özel bireyler Trabzon'u gezecek
        Kastamonu'daki özel bireyler Trabzon'u gezecek
        Kazada ölen mühendis, Kastamonu'da toprağa verildi
        Kazada ölen mühendis, Kastamonu'da toprağa verildi