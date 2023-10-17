Tosya'ya 2 bin 500 metrekare yeşil alan kazandırılacak Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye 2 bin 500 metrekare yeni yeşil alan kazandıracaklarını bildirdi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçeye 2 bin 500 metrekare yeni yeşil alan kazandıracaklarını bildirdi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisine 2 bin 500 metrekare yeni yeşil alan kazandıracaklarını aktaran Kavaklıgil, "İki etap şeklinde yürüttüğümüz yeni yeşil alan projemizin birinci kısmı tamamlanarak hizmete sunulurken, ikinci kısmının yapımı da önümüzdeki süreçte başlayacak. Yeşil Tosya'mızı daha da yeşillendirerek kamusal alanların artırılmasına yönelik projelerimiz bir bir hayat buluyor." ifadelerini kullandı.