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        Kastamonu'da sis etkili oluyor

        Kastamonu kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:24
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        Kastamonu'da sis etkili oluyor
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        Kastamonu kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.

        Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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