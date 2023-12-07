TBMM Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Kastamonu'da balıkçıların sorunlarını dinledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Karadeniz'e kıyısı bulunan 6 ili kapsayan araştırma gezisine Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden başladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in başkanlığını yaptığı komisyonda 21 milletvekili yer alıyor. İlk incelemesini İnebolu Limanı'nda yapan komisyon üyelerine İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay eşlik etti.

Limanda balıkçılarla görüşen komisyon üyeleri, sorun ve talepleri dinledi.

Karayel, gazetecilere, TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu olarak Karadeniz Bölgesi'nde planladıkları çalışmalarının başlangıcını İnebolu'dan yaptıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'u ziyaret edeceklerini anlatan Karayel, "Bu bölgelerdeki su ürünleri avcıları, hem ticari hem geleneksel avcılar hem yetiştiriciler ve üreticiler hem de sektörün diğer paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz." dedi.

Karayel, İnebolu Limanı'nda İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Burada avcılıkla geçinen balıkçılarımız var. Daha çok geleneksel balıkçılarımız var. Zaman zaman ticari balıkçılarımız tarafından kullanılan bir liman olsa da burada balıkçı barınağıyla ilgili talebi dile getirdiler bize." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde bölgede bir fırtına yaşandığını hatırlatan Karayel, "Bu fırtınada ortaya çıkan zarar söz konusu. Can kayıpları da vardı. Tabii bu tür doğal afetlerde limanlar ve balıkçı barınakları, balıkçılarımızın ve denizde olan herkesin sığındığı mekanlar, canlarını kurtardıkları mekanlar. Özellikle bu son fırtına tam fırtına diye ifade edilen çok güçlü bir fırtınaydı. Dolayısıyla burada limanımızda bize gösterdiler, 2 metre kalınlığında, 5 metre yüksekliğinde, 80 metre uzunluğunda bir beton bloğu devirmiş. Bu da bize balıkçı barınaklarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Karayel, İnebolu'da balıkçı barınağı yapımı için başlamış bir süreç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sürecin daha da hızlandırılması ile ilgili bir talep var. Burada ve bölgenin diğer şehirlerinde sektörün tüm paydaşlarıyla sorunlar ve çözüm önerileri odaklı saha çalışması gerçekleştiriyoruz. Burada milletvekilleri ile su ürünleri komisyonu olarak ne varsa rapora yansıması gereken, yapılması gerekenler anlamında bunların hepsini tek tek tespit etmek istiyoruz. Sektörde verimli, sürdürülebilir, doğayla barışık bir sürecin devam etmesini istiyoruz. Hem avcılıkta hem yetiştiricilikte hem de diğer alanlarda bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bir yandan balıkçılık yaparken avlanabilir su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir olması çok önemli. Buradaki balıkçılarımızda bu konuda hassasiyet de gördük. Bu da bizi memnun etti. Tabii talepler çok önemli. Bazıları genel, bazıları da yöreye göre değişen talepler. Bunların hepsini dikkatle dinliyoruz. Bütün partilerden milletvekilleri olarak istişareyle, ortak akılla raporu hazırlayacağız ve bundan sonraki süreçlerde mavi vatanda 'mavi ekonomi' diye tabir edebileceğimiz balıkçılık sektörü, su ürünleri sektörü diğer bütün paydaşları nasıl daha iyi hale getirilebilir, bunun için ortak bir çalışma yürütüyoruz."

Komisyon üyeleri daha sonra İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.