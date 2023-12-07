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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:31 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:59
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Daday ilçesinde Ö.K, U.K. ve E.D, Tosya ilçesinde U.A, S.T. ve S.A. ile kent merkezinde H.H'nin ev ve üzerlerinde arama yapıldı.

        Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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