Kastamonu'da 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu yakalanan Irak uyruklu 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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