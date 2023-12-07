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        Kastamonu'da 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kastamonu'da 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 23:52 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:52
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        Kastamonu'da 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kastamonu'da 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma sonucu yakalanan Irak uyruklu 3 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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