Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 104. yılında

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104. yılı kutlandı.

Kışla Parkı önünde bir araya gelen kadın dernekleri üyeleri ile vatandaşlar, önlerinde kağnı, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yöresel kıyafetli kadınların da katıldığı yürüyüşte bazı vatandaşlar Filistin bayrakları ile yürüyüşe eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda kadın dernekleri ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri tarafından mitingin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Şerife Bacı anıtlarına çelenk sunuldu.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Kızıltan, burada yaptığı konuşmada, 10 Aralık 1919'un sadece Kastamonu için değil dünya kadınlar tarihi için çok önemli bir gün olduğunu söyledi.

Kızıltan, 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin, kadın farkındalığının, kadın bilincinin, kadın örgütlenmesinin ve kadın gücünün dünya medeniyet serüveninde bu kadar erken bir tarihte kendini gösterdiği çok önemli örneklerden biri olduğunu ifade ederek, "Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Kastamonu kadını bu medeniyet gücünü tarih boyunca olduğu gibi yine kendini anası olarak gördüğü vatanı ve vatanın bağımsızlığı için kullanmıştır. Hepimiz bu büyük ruhlu duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar kutsal bilelim." dedi.

89 yaşındaki Sabiha İzbeli de yaptığı konuşmada kadın mitingiyle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

Programa, Vali Meftun Dallı, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti İstanbul Milletvekili Rabia İlhan, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, kent protokolü, kadın dernekleri ve vatandaşlar katıldı.