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        Kastamonu'da kaçak ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı

        Kastamonu'da, polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:05
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        Kastamonu'da kaçak ve sahte alkol operasyonunda iki zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da, polis ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda, iki şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, 12 litre sahte alkol ve 6 litre etil alkol ele geçirildi.

        Operasyonda, iki zanlı yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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