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        "Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) eğitim alan kadın kursiyerler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli kadın ve çocuklar için battaniye, kışlık giysi ile çeşitli ürünler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:28 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:28
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        "Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) eğitim alan kadın kursiyerler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazzeli kadın ve çocuklar için battaniye, kışlık giysi ile çeşitli ürünler üretiyor.

        Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken donarak hayatını kaybeden Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya atıfla kendilerini "Şerife Bacı'nın torunları" olarak tanımlayan Kastamonulu kadınlar, Filistin'de zulüm görenler için şu ana kadar battaniye, havlu, çocuk zıbını, eşofman takımı, iç çamaşırı gibi 2 bin 400 parça ürün hazırladı. Bazı kursiyerler, evlerinde ördükleri hırka ve kazakları getirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, AA muhabirine, Kastamonu HEM'de giyim üretim teknolojisi öğretmeni Medine Somuncu öncülüğünde gönüllü kursiyerlerin Gazze için kıyafet hazırladığını söyledi.

        Gazze'de insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Gümüş, "Gazze için, Gazze'deki çocuklar, bebekler ve kadınlar için battaniye, tulum, eşofman dikiliyor. Oradaki kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için fedakarca çalışma sergileniyor." dedi.

        HEM'in daha önce de sorumluluk aldığını belirten Gümüş, "Hak eğitim merkezlerimiz pandemi döneminde de maske dikerek harekete geçmişlerdi. Deprem sürecinde de tulum ve battaniye dikerek oradaki vatandaşlarımızın yardımına koştular. Bugün de anne sıcaklığı ile Gazze'deki çocuklar, bebekler ve kadınlara ürünler dikiliyor. En kısa sürede göndereceğiz." dedi.

        - "Mazlumlara yardım için üretime geçtiler"

        Kastamonulu kadınların tarihin her döneminde önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Gümüş, şunları kaydetti:

        "Şehit Şerife Bacı'nın torunları Kastamonulu anneler, ablalar, gönüllü olarak burada bunu gerçekleştiriyor. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Tarih boyunca nerede bir mazlum varsa millet olarak yardımına koşmuş durumdayız. Bugün de Gazze'de bir mağduriyet var. Annelerimiz, ablalarımız bu mağduriyeti görür görmez harekete geçti. Oradaki mazlumlara yardım için üretime geçtiler. Bu üretimi anne sıcaklığında yapıp oradaki kadınların gönlünü ısıtacaklar."

        Kursiyerlerden Cemile Temel ise Gazze'de mağdur durumdaki insanlara yardımları dokunacağı için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Hocamız, Gazze için giyim kıyafetleri hazırlanacağını söyledi. Biz de arkadaşlarımızla kıyafet hazırlamaya başladık. Çok güzel bir duygu. Şerife Bacı'nın torunları olarak hayra vesile olduğumuz için çok mutluyuz. 6 Şubat depremi olmuştu, o zaman da canla başla çalışılıp tulum dikilmişti. Nerede bir zulüm olsa Türk kadını onların yanındadır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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