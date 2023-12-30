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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil zarar gördü

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:25 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:31
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil zarar gördü
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdoğan köyünde Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait 2 katlı ahşap evin garajında bulunan otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye gelen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında ev ile otomobil zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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