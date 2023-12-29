Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Şüphe üzerine durdurulan H.K'nin üzerindeki pakette yapılan aramada 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıği hakimlikçe tutuklandı.

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