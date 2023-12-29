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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Kastamonu'nun Tosya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:29
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'nun Tosya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Şüphe üzerine durdurulan H.K'nin üzerindeki pakette yapılan aramada 497 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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