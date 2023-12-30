Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü, 30 tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 22:11 Güncelleme: 30.12.2023 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü, 30 tavuk telef oldu.

        İlçenin Kuz köyü Akın Mahallesi'nde Veysel Atıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Atıcı'ya ait diğer eve de sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen Devrekani Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 2 ev zarar gördü. Atıcı'ya ait kümeste bulunan 30 tavuk telef oldu.

        Köye gelen Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çemkeren ve Belediye Başkanı Engin Altıkulaç yetkililerden bilgi aldı. Yangından etkilenen aile ile bir süre sohbet eden Çemkeren, devlet olarak ailenin yanında olduklarını belirterek, gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Sultangazi'de kalaşnikoflu çatışma
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Yürüyen merdivende kaza: 5 yaralı
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        Kassam Tugayları: Çok sayıda İsrail askeri öldürdük
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        2023'te anne-baba olanlar
        2023'te anne-baba olanlar
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te sinemada neler oldu?
        2023'te sinemada neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı
        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı
        Kastamonulu balıkçı bir kilogramın altındaki kalkan balıklarını yeniden den...
        Kastamonulu balıkçı bir kilogramın altındaki kalkan balıklarını yeniden den...
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev ile otomobil zarar gördü
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
        Kastamonu'da şehit ve gazi derneklerinden terör saldırılarına tepki
        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı
        Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı