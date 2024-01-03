Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçında Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'a 35-36 mağlup oldu.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 15-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

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