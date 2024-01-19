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        Paralimpik Judo Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci kampı sona erdi

        Paralimpik Judo Milli Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği ikinci kamp dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:07
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        Paralimpik Judo Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci kampı sona erdi
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        Paralimpik Judo Milli Takımı'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirdiği ikinci kamp dönemi sona erdi.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Efemgil, AA muhabirine, oldukça verimli bir kamp geçirdiklerini söyledi.

        Günde çift antrenmanla çalıştıklarını anlatan Efemgil, "Sporcularımızın gelişimi açısından olumlu sonuçlarını gördüğümüz çalışmalar yaptık. Kampımız sona erdi." dedi.

        Yaklaşık 10 günlük aranın ardından Kastamonu'da yeniden kampa gireceklerini dile getiren Efemgil, "İlk kampımızı aralık sonunda yapmıştık. Bu ikinci kampımız. Ocak sonunda yeniden kampa gireceğiz. Bu kamplar hem sporcularımızın birlik beraberliğini hem de aralarındaki uyumu güçlendiriyor. Güzel sonuçlarını müsabakalarda alacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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