Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi dron ile görüntülendi.

Kent merkezinde, gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğunlaştı.

Kar yağışıyla beyaza bürünün kent merkezi dron ile görüntülendi.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.