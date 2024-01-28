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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:22 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:43
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'da kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi dron ile görüntülendi.

        Kent merkezinde, gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yoğunlaştı.

        Kar yağışıyla beyaza bürünün kent merkezi dron ile görüntülendi.

        Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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