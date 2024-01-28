Önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan birçok kayakseveri ağırlayan tesiste, yarıyıl tatili ve hafta sonu nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kayak merkezindeki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yoğunluktan memnun olduklarını anlatan Kaya, "Bu yoğunluğun bir hafta daha devam etmesini bekliyorum. Herkesi buraya davet ediyoruz. 5,6 kilometrelik pistimizle doğa ile iç içe olan bu güzelliği görmeye tüm kayakseverlerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Çağla Günay, pisti çok beğendiğini dile getirdi.

Ankara'da ikamet ettiğini kaydeden Günay, "Kayak tesisi Ankara'ya yakın, ulaşımı kolay. Ilgaz'a gelmiştim ama Yurduntepe'ye gelmemiştim. Pistler çok güzel. Ben biraz acemiyim ama ona rağmen çok rahat kaydım. Kayak yapmasaydım yine de görmek için gelirdim." diye konuştu.

Zülal Ülkü Övür de Amasya'dan geldiğini kaydederek, "Buraya kayak yapmak için geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel." ifadelerini kullandı.