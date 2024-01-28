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        Kastamonu'da çıkan yangında ahşap evde hasar oluştu

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:45
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        Kastamonu'da çıkan yangında ahşap evde hasar oluştu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Bahçelievler Mahallesi'nde Hüseyin Karabıyıkoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gönderilen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

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