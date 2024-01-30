Kastamonu'da ekiplerin zorlu kar mücadelesi sürüyor

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının ardından köy yollarını ulaşıma açık tutmak için mücadele veriyor.

Ekipler, il genelinde 1054'ü köy 3 bin 668 kırsal yerleşim yerinde 9 bin 840 kilometre köy yolu ağında gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettiriyor.

Bu kış sezonunda 21 Kasım'da karla mücadele çalışmalarını başlatan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı sebebiyle kapanan köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarını birkaç kez açmak zorunda kalırken bu sezon şu ana kadar 11 bin 986 kilometre köy yolunda yol temizleme çalışması yaptı.

Kastamonu İl Özel İdaresindeki ekibin başı Hüseyin Öz, gazetecilere, gece gündüz demeden kar mücadelesini sürdürdüklerini söyledi.

İnsanların daima yanında olduklarını anlatan Öz, şunları aktardı:

"Karla mücadelede gece gündüz demeden köy yollarını açıyoruz. Herhangi bir köylümüzün hastası, cenazesi ya da başka bir sıkıntısı olduğunda o köyün yolunun açılmasını önceliğe alıyoruz. Şu anda birkaç köy hariç tüm yollarımız açılmış sayılır. Elimizden geldiği kadarıyla köylülerimizi mağdur etmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kastamonu merkeze bağlı 170 köy ve 550 mahalle bulunuyor, 19 ilçemizde binden fazla köyümüz var. Buraların hepsine hizmet veriyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Mesai gözetmeksizin çalışıyoruz."

Merkez Sulusökü Köyü Muhtarı Nail Pirizoğlu, Kastamonu merkeze en uzak köylerden birinde yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kış mevsimi biraz daha buralarda zor geçiyor. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Benim ilk muhtarlık dönemimde yılda 2 sefer gelebiliyordu greyder. Devletimizin imkanları yoktu ama şu anda sağ olsunlar 2 saat önce telefon açtım, 2 saat içinde gelip yolumuzu açtılar. Bu bize büyük bir velinimet. Muhtarlıkta 25'inci yılım oluyor. Köyümüzün alt tarafındaki hanemizde üç kişilik ailemiz yaşıyor. Onlar hastalandı, hayvanlarına da birkaç gündür bizler bakıyoruz. Doktoru aradık, doktor da 'Yolunuz açıldığında geleceğim.' dedi. Şimdi yolumuz açıldı, biraz sonra doktoru aradığımızda inşallah o da gelip hasta aileyi muayene edecek."

Haydarlar Köyü Muhtarı Salim Kuruoğlu, "Greyder geldi ve yolu açıyor. Bölgemizde kapalı köy yolumuz kalmadı. Sayın Vali'mize ve Genel Sekreter'imize çok teşekkür ediyorum. Bölgemiz, Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Ilgaz'a yakın köyler, şu anda yollarımız inşallah açılıyor." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Yaşar Kurtçuoğlu, ekiplere teşekkür ederek, "Eşimin şekeri yükseldi, bu yüzden hastaneye götürecektim fakat yollar kapalıydı. Şimdi gelip yollarımızı açtılar, teşekkür ediyoruz." dedi.