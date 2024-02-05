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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:20
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 179, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 125, Ergan'da 121, Kartepe'de 81, Ovacık'ta 77, Erciyes'te 74, Uludağ'da 60, Keltepe'de 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 40, Mersivan'da 39, Çambaşı ve Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 23, Abalı'da 22, Denizli ve Yedi Kuyular'da 13 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 05.02.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -10 -6
        Kartalkaya HKY -4 -1
        Sarıkamış KY -8 -4
        Palandöken KY -12 -5
        Ergan KY -14 -3
        Erciyes HKY -8 -2
        Kartepe PB -1 7
        Uludağ PB -2 3
        Çambaşı ÇB -3
        Yıldıztepe HKY -2
        Mersivan KY -8 -4
        Yalnızçam KY -5 -2
        Ilgaz ÇB -4 -1
        Yıldız Dağı HKY -4
        Zigana HKY -5 2
        Kop KY -8 -1
        Denizli PB -7 4

        (PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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