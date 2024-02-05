Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 179, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 125, Ergan'da 121, Kartepe'de 81, Ovacık'ta 77, Erciyes'te 74, Uludağ'da 60, Keltepe'de 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 40, Mersivan'da 39, Çambaşı ve Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 23, Abalı'da 22, Denizli ve Yedi Kuyular'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 05.02.2024 En düşük En yüksek Hakkari KY -10 -6 Kartalkaya HKY -4 -1 Sarıkamış KY -8 -4 Palandöken KY -12 -5 Ergan KY -14 -3 Erciyes HKY -8 -2 Kartepe PB -1 7 Uludağ PB -2 3 Çambaşı ÇB -3 Yıldıztepe HKY -2 Mersivan KY -8 -4 Yalnızçam KY -5 -2 Ilgaz ÇB -4 -1 Yıldız Dağı HKY -4 Zigana HKY -5 2 Kop KY -8 -1 Denizli PB -7 4

(PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)