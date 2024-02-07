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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:42
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 151, Ergan'da 133, Mersivan'da 97, Ovacık'ta 79, Kartepe'de 70, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 57, Haserek'te 44, Keltepe'de 36, Yıldızdağı ve Ilgaz'da 35, Çambaşı'nda 34, Yıldıztepe ve Abalı'da 27, Kop'ta 26, Zigana'da 25, Hazarbaba'da 20, Denizli'de 12, Murat Dağı'nda 2 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 07.02.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari P -18 -1
        Kartalkaya S -3 4
        Sarıkamış P -8 1
        Palandöken P -8 -1
        Ergan P -6 1
        Erciyes PB -4 5
        Kartepe PB 5 12
        Uludağ P 2 10
        Çambaşı S -1 6
        Yıldıztepe S 5
        Mersivan KY -1 1
        Yalnızçam KY -4 3
        Ilgaz S -4 4
        Yıldız Dağı PB -2 6
        Zigana P -5 3
        Kop P -4 4
        Denizli PB -2 8

        (PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, S: Sisli)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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