Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere 12 bin sebze fidesi dağıttı

        Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 12 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:59 Güncelleme: 18.04.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere 12 bin sebze fidesi dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 12 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Desteklemek amacıyla ilçedeki üreticilere, 7 bin 680 domates ile 4 bin 320 biber fidesi verildi.

        Müdürlük binası önünde gerçekleştirilen fide dağıtım programında üreticilerle sohbet eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, bol ürünlü bir sezon temennisinde bulundu.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Eski kocasını bıçakla öldürmüştü! Flaş gelişme!
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Kadın doktora saldırdı! İkinci kez tahliye oldu
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti
        Norveç Varlık Fonu, yılın ilk çeyreğinde 109 milyar dolar kâr etti
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Konut satışının en çok arttığı şehirler
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Biden: Amcamı yamyamlar yemiş olabilir
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        Yılın 12 ayı gürül gürül suyun aktığı şelale kurudu
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        O anlar kamerada! Taksici katili böyle yakalandı!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Milli dalgıcın kardeşi de 9 gün sonra kalp krizine yenildi!
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'de döner ikram edecek
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        Abur cubur yemeyi bırakmak için 9 ipucu!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        İncirlik Üssü'nün ismi değişti!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        Naci Görür'den sert yanıt: Ne kafası bu! Utanmıyor musunuz?
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        11 yaşındaki kız çocuğu bulmuştu... 202 milyon yaşında!
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Beyin hücrelerinde "mikroplastik" tespit edildi
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!
        Beşiktaş'ta gündem teknik adam!

        Benzer Haberler

        Hanönü Köylere Hizmet Götürme Birliğinin araç parkı büyüyor
        Hanönü Köylere Hizmet Götürme Birliğinin araç parkı büyüyor
        Abana-Çatalzeytin kara yolu heyelan önleme çalışmaları nedeniyle 15 gün tra...
        Abana-Çatalzeytin kara yolu heyelan önleme çalışmaları nedeniyle 15 gün tra...
        Kastamonu'da Gelinkayası Şelalesi kurudu
        Kastamonu'da Gelinkayası Şelalesi kurudu
        Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açı...
        Kastamonu'da "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açı...
        Tosya'da yeşil alanların sayısı artırılacak
        Tosya'da yeşil alanların sayısı artırılacak