Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere 12 bin sebze fidesi dağıttı

Hanönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 12 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Desteklemek amacıyla ilçedeki üreticilere, 7 bin 680 domates ile 4 bin 320 biber fidesi verildi.

Müdürlük binası önünde gerçekleştirilen fide dağıtım programında üreticilerle sohbet eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, bol ürünlü bir sezon temennisinde bulundu.

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