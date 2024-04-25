Kastamonu'da, kafasına ve ayaklarına poşet takarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Görüntülerde tanınmamak için kafasına poşet geçiren, ayaklarına da poşet takan M.D, bir cep telefonu dükkanının önünden geçiyor. Daha sonra geri dönen M.D, taşla telefoncunun camını kırarak telefonları çalıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Ekipler yaptıkları araştırmada, hırsızlığı M.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

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