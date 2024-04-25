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        Bozkurt ve Abana ilçelerinde taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy yaptı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde öldürülen taksici Akif Eymür için Bozkurt ve Abana ilçesindeki taksiciler konvoy düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:32
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        Bozkurt ve Abana ilçelerinde taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy yaptı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde öldürülen taksici Akif Eymür için Bozkurt ve Abana ilçesindeki taksiciler konvoy düzenledi.

        Bozkurt girişindeki Ziya Termen Caddesi'nde toplanan Bozkurt ve Abana'nın taksicileri meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti.

        Taksiciler, araçlarına meslektaşlarının fotoğraflarını ve Türk bayrağı asarak iki ilçenin cadde ve sokaklarında korna çalarak dolaştı.

        Eymür, 22 Nisan'da Toygaören köyünün ormanlık alanında silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuş, cinayeti işlediği tespit edilen M.B. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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