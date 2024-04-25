Bozkurt ve Abana ilçelerinde taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy yaptı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde öldürülen taksici Akif Eymür için Bozkurt ve Abana ilçesindeki taksiciler konvoy düzenledi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde öldürülen taksici Akif Eymür için Bozkurt ve Abana ilçesindeki taksiciler konvoy düzenledi.
Bozkurt girişindeki Ziya Termen Caddesi'nde toplanan Bozkurt ve Abana'nın taksicileri meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti.
Taksiciler, araçlarına meslektaşlarının fotoğraflarını ve Türk bayrağı asarak iki ilçenin cadde ve sokaklarında korna çalarak dolaştı.
Eymür, 22 Nisan'da Toygaören köyünün ormanlık alanında silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuş, cinayeti işlediği tespit edilen M.B. ise tutuklanmıştı.
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