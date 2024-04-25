Bozkurt ve Abana ilçelerinde taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy yaptı

Eymür, 22 Nisan'da Toygaören köyünün ormanlık alanında silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuş, cinayeti işlediği tespit edilen M.B. ise tutuklanmıştı.

Taksiciler, araçlarına meslektaşlarının fotoğraflarını ve Türk bayrağı asarak iki ilçenin cadde ve sokaklarında korna çalarak dolaştı.

Bozkurt girişindeki Ziya Termen Caddesi'nde toplanan Bozkurt ve Abana'nın taksicileri meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde öldürülen taksici Akif Eymür için Bozkurt ve Abana ilçesindeki taksiciler konvoy düzenledi.

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