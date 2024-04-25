Kastamonu'da çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 4 zanlı yakalandı

Çiftlik evlerindeki aramada 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ve 20 bin lira, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, uyuşturucu madde öğütme aparatları ile sera ortamı oluşturmak için kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

Daday ve Araç ilçelerindeki operasyonda E.A, H.E.A, U.İ. ve P.G.İ'nin çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemi oluşturarak kenevir yetiştirdikleri tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

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