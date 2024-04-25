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        Kastamonu'da çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 4 zanlı yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltını alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:23 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:23
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        Kastamonu'da çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 4 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltını alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretini yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Daday ve Araç ilçelerindeki operasyonda E.A, H.E.A, U.İ. ve P.G.İ'nin çiftlik evlerinde iklimlendirme sistemi oluşturarak kenevir yetiştirdikleri tespit edildi.

        Çiftlik evlerindeki aramada 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ve 20 bin lira, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, uyuşturucu madde öğütme aparatları ile sera ortamı oluşturmak için kullanılan iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

        Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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