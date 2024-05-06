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        Kastamonu'da yaşlı kadın 1,5 milyon lira dolandırıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kadını yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:10
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        Kastamonu'da yaşlı kadın 1,5 milyon lira dolandırıldı
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi, yaşlı kadını yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdı.

        Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki S.K'yi arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Adınız 50 kişinin olduğu dolandırıcı listesinde yer alıyor. Evde bulunan altınlar ile parayı getirmeniz gerekiyor." dedi.

        Bunun üzerine altınları ve parayı bir poşete koyarak Taşköprü Devlet Hastanesi otoparkına gelen S.K, bunları şüpheliye teslim etti.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, polise başvurdu. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

        S.K'nin yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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