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        Şehit Asteğmen Mustafa Kasar, Tosya'daki kabri başında anıldı

        Şehit jandarma Piyade Asteğmen Mustafa Kasar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:33
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        Şehit Asteğmen Mustafa Kasar, Tosya'daki kabri başında anıldı
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        Şehit jandarma Piyade Asteğmen Mustafa Kasar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

        Mardin'de 1988 yılında şehit olan Mustafa Kasar için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim okundu, Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

        Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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