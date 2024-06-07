Şehit Asteğmen Mustafa Kasar, Tosya'daki kabri başında anıldı

Programa şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'de 1988 yılında şehit olan Mustafa Kasar için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.

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