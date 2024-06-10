İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü sürüyor

Sabah tekrar yola çıkacak katılımcılar, yarın akşam da Seydiler ilçesindeki Halkacılar Yaylası'nda kamp yapacak.

Sabah saatlerinde yeniden yola koyulan yürüyüşçüler, 25 kilometre yol kat ederek Küre ilçesindeki Ecevit Hanı'na ulaştı. Yürüyüşün 45 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, burada kamp yaparak türküler eşliğinde vakit geçirdi.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" ikinci gününde devam ediyor.

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