Hanönü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

Sinevizyon gösterileri ve protokol konuşmaları ile devam eden programda ilçede görevli imamlardan oluşan ilahi grubu ilahi söyledi.

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