Hanönü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı.
Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Sinevizyon gösterileri ve protokol konuşmaları ile devam eden programda ilçede görevli imamlardan oluşan ilahi grubu ilahi söyledi.
Programa, Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uçar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
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