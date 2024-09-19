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        Hanönü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:22
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        Hanönü'de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
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        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı.

        Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Sinevizyon gösterileri ve protokol konuşmaları ile devam eden programda ilçede görevli imamlardan oluşan ilahi grubu ilahi söyledi.

        Programa, Hanönü Kaymakamı Abdulmelih Orhan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uçar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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